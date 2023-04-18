民眾到南投縣大崙山區登山健行，巧遇台灣彌猴群闖竹林採春筍大快朵頤，覺得新奇拿起手機錄影，驚呼：「筍子快被吃光光了。」牠們邊剝筍殼邊啃筍子，專吃最嫩、最甜的筍尾。小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，雨後春筍季節，不只獼猴來採食，還有藍腹鷴、松鼠等小動物來覓食，農友會幫春筍套袋防猴害。

影片中，一大群台灣獼猴闖入竹林大快朵頤，目擊山友驚呼：「哇！這些筍子很快都被採光了。」猴群一點都不怕人，面對民眾圍觀，牠們沒有拔腿逃跑，或是呲牙裂嘴企圖嚇退民眾，而是淡定摘春筍、吃春筍，吃得津津有味，民眾直誇：「好聰明喔，很會剝筍子。」甚至幫獼猴配旁白：「好吃！」也有人憂心，好不容易經春雨澆灌長出來的春筍，很快被獼猴吃光。

春筍破土而出，台灣彌猴群邊剝筍殼邊啃筍子。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

林建興指出，鹿谷鄉小半天、大崙山區堪稱「竹的故鄉」，竹林面積大約1800公頃，每逢元宵節過後，春筍芽即開始萌發，春雷乍響、春雨澆灌，一枝枝黑褐色的春筍破土而出，春荀略帶甜味，如同水果般美味，所以台灣獼猴、藍腹鷴、松鼠等小動物都很喜歡吃。

民眾誇台灣獼猴很聰明，專吃最嫩、最甜的筍尾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

林建興說，農友早已習以為常，為了避免春筍沒得採收，每當春雨澆灌後，農友天天到竹林巡田水，幫剛破土而出的春筍套袋防猴害。俗稱「冬筍不成竹，春筍是永續」，農友也會留一些春筍長大成林，讓竹林永續。