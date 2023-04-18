嘉義縣朴子市配天宮廟埕今上午有一場別開生面的暖壽宴，由108位金牌廚師、大廚各自端上手路菜為樸仔媽暖壽。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

即將迎來媽祖壽誕，嘉義縣朴子市配天宮廟埕今上午有一場別開生面的暖壽宴，由108位金牌廚師、大廚各自端上手路菜為樸仔媽暖壽，而這場盛宴的背後，其實來自一分遺願，原來螢火蟲行動義廚團執行長吳麗琴2個月前車禍過世，深知媽媽生前一直盡心籌備這場暖壽宴，吳麗琴女兒劉怡秀和母親好友蔡宗憲號召上百位廚師共同完成吳麗琴未盡之願，讓這場暖壽宴多了許多溫情。

嘉義縣朴子市配天宮廟埕今上午有一場別開生面的暖壽宴，由108位金牌廚師、大廚各自端上手路菜為樸仔媽暖壽。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

螢火蟲行動義廚團是由吳麗琴發起，近年來結合熱心廚師與慈善團體舉辦多場公益活動，劉怡秀說，媽媽今年早早跟配天宮協調好，要為媽祖辦慶生宴，沒想到突如其來的一場車禍奪走媽媽的性命，雖然十分難過、不捨，為完成媽媽遺願，她決定接手策畫今天這場暖壽宴，感謝108位金廚的熱心付出、參與。

今天的暖壽聖宴菜色多元豐盛，看起來十分吸睛。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣公益廚師協會副理事長蔡宗憲說，他和吳麗琴多次合作，去年就曾一起為朴子鎮安宮敬獻宴王桌，當時共72道菜，這次為端出108道菜，他號召全台各地108位廚師一同上菜，每個人都端出拿手菜，除獻給媽祖婆，也希望吳麗琴在天之靈因活動圓滿而放心。

今天的暖壽聖宴菜色多元豐盛，其中一道「魚躍龍門獻媽祖」特別吸睛。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今天的暖壽聖宴菜色多元豐盛，其中一道「魚躍龍門獻媽祖」特別吸睛，負責料理的金廚張芷珏說，這隻海鱸重達22台斤，是漁民昨天才捕獲的，得知她是要為媽祖暖壽還不算錢，當成跟媽祖結緣，她最後以紅燒方式料理，炸了1小時40分才熟透。

暖壽聖宴菜色多元豐盛，就擺在廟埕前供信眾欣賞，並由配天宮董事長蔡承宗等人一同敬獻給媽祖。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配天宮董事長蔡承宗指出，吳麗琴是朴子人，對樸仔媽非常虔誠，今天的盛宴由女兒接手母親的心意、完成令人感動。協助策畫的朴子市民代表黃陳伯蓮說，108道菜會全數送給東石國中、雙溪國小和大同國小的棒球隊，為棒球小選手的加菜，也藉機品嘗大廚的手路菜。