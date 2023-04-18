台新金控積極推動公平待客及友善金融，除定期舉辦全行教育訓練外，更鼓勵各單位落實公平對待客戶的具體作為，子公司台新銀行首度舉辦「台新銀行公平待客推動卓越單位」選拔活動，獎勵公平待客推動成效優異的單位，並透過台新晨會由台新金控總經理林維俊親自頒獎，獲獎單位涵蓋個人金融、法人金融及金融市場總處，皆於2022年都有許多落實公平待客的具體作為與創新表現。

台新期待藉此公平待客推動卓越單位選拔活動，鼓勵同仁從產品設計到服務提供持續優化與創新，並在每個環節更用心關懷高齡及弱勢族群，真正落實公平待客的精神，並提供客戶溫暖且值得信任的服務。此外，為了讓客戶了解台新銀行落實公平待客的理念、組織運作、友善服務措施，以及公平待客的具體作為，台新銀行將前述的資訊整合於官網上新增的公平待客專區，當進入此專區後，即可輕鬆地查詢到網路ATM友善服務網、分行據點以及無障礙設施等相關資訊。

在友善服務措施上，台新更不斷創新落實普惠金融，陸續推出如，信用卡「卡號速取」服務，最快1小時就能開始消費，讓持卡人能在開卡後立即綁定多種行動支付，便利於網購、繳納稅費等生活所需。新型態信貸「好享分」，打造更靈活的資金百寶袋，有需要的民眾可於線上預先申請新台幣3萬至15萬元額度，等動用時才按日計息，且可一鍵動用、隨借隨還。

同時，針對外籍客戶的需求，台新銀行為首家提供外籍人士線上開立臺、外幣數位存款帳戶功能的銀行，搭配全英文申請與操作介面，提供外籍人士友善的數位金融服務。台新銀行也積極響應主管機關推動信託2.0政策，因應高齡少子化及協助家族財富傳承，台新銀行推動安養信託，全臺分行配置超過200位信託業務專員，專業協助退休長者成立安養信託，並以第三人律師擔任信託監察人，確保信託財產專款專用，避免家族財產糾紛或詐騙情形發生，保障長輩生活費與醫療費使用無後顧之憂，守護長輩晚年生活。