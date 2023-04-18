迪士尼經典動畫《小美人魚》真人版電影最新幕後花絮今日公開，飾演新一代愛麗兒的海莉貝利（Halle Bailey）直呼「美夢成真」，因為原版改變了她的全世界，而且所有小女孩都想成為美人魚，該片也投射了想要比自身更偉大事物的意義。《魔法滿屋》王牌詞曲家林曼努爾米蘭達則先表達對海莉貝利歌喉的驚為天人：「簡直是天籟！」說她一開口就情感豐沛不已，還設下無人能及的高標，也直稱能夠參與這部經典的真人新版電影與有榮焉，因為這些角色都深植他心。

導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）讚賞《小美人魚》是個有象徵性且強而有力的故事，所以才接下這個拓展原版的重責大任，他也盛讚飾演海洋女巫烏蘇拉一角的瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）舉手投足根本如出一徹，配音海鷗史考托的笑匠女星奧卡菲娜也補充：「她滑稽又嚇人！」不過麥卡錫也謙虛表示，是她苦苦懇求導演施捨此角。甚至說她能兼職外燴、靠她的拿手好菜鷹嘴豆泥才獲選，還搬出年輕時擔任褓母、陪照顧的小女孩們看了原版動畫不下500次。

這項驚人紀錄和私密情感也成功說服並打動了導演，麥卡錫亦稱讚新版劇本忠於原版又毫不過時，並且能夠完全認同烏蘇拉一角，得以飾演此角就像一個火熱的美夢，直說這個角色誘人又狡猾，令她過足戲癮，她曾以喜劇片《伴娘我最大》首度入圍奧斯卡最佳女配角，後來更進而以劇情片《她的偽造遊戲》問鼎影后，寬廣戲路和精湛演技有目共睹，即便如此卻毫無架勢地親切討喜，並反過來稱讚導演打造的世界往前邁進一大步、創造了別出心裁的成品。

瑪莉莎麥卡錫飾演海洋女巫烏蘇拉根本如出一徹。（迪士尼提供）

獲得8座奧斯卡、現為仍在世的奧斯卡得主中獲獎最多、且為音樂獎項史上第2多得主的金獎作曲家亞倫孟肯，得獎作品包括《小美人魚》、《美女與野獸》和《阿拉丁》原版動畫以及《風中奇緣》，他十分感念原版《小美人魚》成為他的首部電影作品，如今再為新版譜寫新曲，而且還能與當紅的詞曲天王林曼努爾米蘭達合作新歌，即使已重新譜寫過《美女與野獸》和《阿拉丁》等亦擲地有聲的經典舊作，參與本片仍令他特別感動，為新歌填詞的米蘭達則胸有成竹地說：「我們的歌曲拓展了《小美人魚》！」

《小美人魚》將在5月25日（四）搶先全美在台上映。