在日本長野縣輕井澤町舉行的G7外長會議，今天通過共同聲明後閉幕，聲明要求俄羅斯「立即且無條件」從烏克蘭撤軍，及強烈反對中國藉武力跟威嚇片面改變現狀的嘗試，並再度強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正表示，非常高興這次可以跟G7成員國外交部長們進行坦率且深入的討論，並提出作為會議成果的共同聲明，「針對廣島G7峰會在外長間確認合作」。

他說，考量到今年G7峰會5月將在日本廣島登場，外長會議也針對核裁軍及核不擴散等進行詳細討論。

林芳正說，這次是G7首度以書面方式，就基於法治的自由且開放國際秩序的參與，及強烈反對在世界任何地方片面改變現狀的嘗試進行確認，「為因應國際社會緊迫課題，希望能針對廣島G7峰會進行合作」。

時事通信社報導，林芳正說，「能夠確認強烈反對在世界任何地方改變現狀的嘗試，是重大成果」。

G7外長會議發表共同聲明，有關中國的部分明確記載「強烈反對任何藉由武力及威嚇片面改變現狀的嘗試」。有關台灣海峽的部分，聲明指出「和平與穩定的重要性」，並敦促和平解決兩岸問題。

聲明強調「堅持並強化基於法治的自由且開放的國際秩序」，並表達對烏克蘭「在必要時提供支援」的原則，及在考量到中國等情況下，要求停止對俄羅斯提供協助。

日本經濟新聞報導，這次G7外長會議中，有關主要議題之一的「印度太平洋」，提出了G7定期進行協商框架的方針。對於北韓不斷試射飛彈，聲明也予以「強烈譴責」。

有鑑於俄羅斯侵略烏克蘭，聲明中「強烈反對在世界上所有場所藉由武力及威嚇，意圖片面改變穩定確立領土狀況的嘗試」。

G7國家主張持續對俄羅斯採取嚴厲制裁措施，並提供烏克蘭強有力支援，也堅決反對使用核武器。

有關核裁軍的部分，聲明也加入敦促中國因應的文句，及要求「提升核戰力透明度」。聲明也提出基於日本推動的「廣島行動方案」，努力實現無核武器世界。

針對以南半球開發中國家及新興國家為主的南方世界（Global South）所面臨課題，G7外長會議也提出共同致力解決的想法。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120418