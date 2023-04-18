達發母公司聯發科因上半年終端需求不振，4月底法說會召開前夕突遭美系外資調降評等，外資單日大賣5,998張，導致股價17日重挫逾半根跌停板，收在709元；不過，達發憑藉基本面優勢，以及IPO利多加持，興櫃均價17日上漲4.19％，以709.73元改寫興櫃以來次高，並與聯發科股價「黃金交叉」。

達發去年營收187.81億元，年增5.91％，歸屬母公司稅後純益28.94億元，年成長49.45％，創下歷年新高，每股純益（EPS）19.9元；經董事會通過盈餘分配案，每股擬配發15元現金股利，配發率達75.38％。

隨著上市審議委員會召開，達發也有機會成為繼采鈺後，再度以千億元市值掛牌的IPO股。截至17日止，興櫃整體市值規模1.1兆元，達發就占9.36％，目前興櫃市值前十大個股依序為達發、星宇航空（581.75億元）、鑽石生技（575.56億元）、共信-KY（357.96億元）、新應材（229.5億元）、漢達（220.79億元）、醣基（211.57億元）、世紀風電（191.28億元）、燁聯（187.92億元）及康霈（182.86億元）。

IPO市場方面，今年首季共計10檔（8家一般板及2家創新板）完成掛牌後，華安、南俊國際、鏵友益、綠菌生技、雄順及聯寶等6檔個股也已通過主管機關審核，準備掛牌上市櫃，另六方科-KY、達發、鑽石生技、富世達、昱展新藥、宏碩系統也都進入IPO階段，創新板則有台灣虎航、正瀚、走著瞧、倚天酷碁等4檔個股準備加入。