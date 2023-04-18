花蓮縣富里鄉長當選人張容榕2度未宣誓就職，鄉長一職視同缺額，選委會將在6月18日辦理補選，今開放領表，代理鄉長江東成一早在多位地方人士陪同下領表，感謝鄉親對他的支持，未來會以「民意為依歸」的座右銘持續服務鄉里。前鄉長陳榮聰雖未鬆口參選意願，但地方認為捲土重來的可能性高。

政治素人張容榕去年登記參選富里鄉長，未料投票前1個月以家庭因素為由，在臉書拋出「退選」震撼彈，隨後將戶籍遷出，競選期間雖未出面，卻在後援會拉票下，以413票差距擊敗尋求連任的陳榮聰。

張容榕宣布退選後神隱迄今，鄉公所兩度通知未宣誓就職，創下花蓮地方自治史首例，鄉長視同缺額，依法應在3個月內辦理補選，期間由剛卸下代理玉里鎮長職務江東成代理鄉長，經縣選委會決議，鄉長補選投票日期為6月18日，今起開放領表，24日至26日登記。

花蓮縣富里鄉長將在6月18日辦理補選，今開放領表，代理鄉長江東成一早在多位地方人士陪同下領表。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

江東成今天一早在鄉農會總幹事張素華、鄉代會主席葉家鴻及多位縣議員陪同下到鄉公所領表，並提及自己的施政主軸就是座右銘「以鄉親為本、以民意為依歸」。他說，富里純樸漂亮，若補選成功，將繼續服務鄉親，期間一定摒棄個人私念，團結所有公私力量，全力為地方農業、經濟及建設打拚，替鄉民謀福利，為美好日子全力以赴。

64歲的江東成是鳳林鎮客家子弟，警察大學畢業，從花蓮縣警局副局長退休後，進入縣府服務，曾任地政處、民政處長，卸任後再轉任立委傅崐萁服務處執行長。

江東成從未將鄉鎮市長納入人生考量，去年3月因時任玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭停職，獲縣府指派代理鎮長，同年底地方選舉結束，但富里鄉新科鄉長遲未就職，甫卸下代理鎮長職務的他，今年1月初又被派代，被譽為「專業鄉鎮長代理人」。

江東成因個性盡責，身段柔軟，代理玉里、富里兩鄉鎮長期間受肯定，此次補選地方勸進聲浪不斷，加上在鄉公所服務近3個月，深感地方團體、鄉親的愛護，讓他備受感動，最後決定參選。