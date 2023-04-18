英國議會監察機構本月早些時候以「涉及利益申報問題」為由，對首相蘇納克（Rishi Sunak）展開調查；這項調查與其妻莫西（Akshata Murthy）在一家兒童保育公司的持股有關。

蘇納克夫婦是英國有史以來最有錢的首相夫妻。美國媒體的億萬富豪指數就曾披露，莫西的淨資產約為10億美元（約新台幣305億元），甚至超過了已故女王伊麗莎白二世，後者的財富約為4億美元（約新台幣122億元）。

路透社報導，蘇納克的發言人表示，蘇納克稱願意協助專員釐清有關事項。據悉，這項調查與其妻莫西在一家兒童保育公司的持股有關，該公司在蘇納克政府3月宣布的政策中，獲得相應的資助後，在野的自由民主黨（Liberal Democrats）要求對其展開調查。

英國議會道德準則專員（Parliamentary Commissioner for Standards）負責監督議會行為準則和登記冊的運作，其中包括調查任何違規行為。如果調查發現蘇納克確實違反了行為準則，該專員可要求蘇納克承認錯誤，以及為違規行為道歉，並且制定步驟避免再次犯規。

若蘇納克犯有更嚴重的違規行為，專員將轉該案至另一委員會，相關委員會有權施加其他懲戒措施，包括要求當事人口頭或書面道歉、停薪留職、在特定時期內停止議員工作或被開除。

這項調查讓蘇納克陷入困窘之地。去年10月上任的蘇納克，曾承諾要在各層面以誠信領導政府；他試圖在明年將舉行的全國大選前，重振其政黨英國保守黨（Conservative Party）的命運。