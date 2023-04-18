受疫情影響於2020年至2022年停辦的彰化縣鹿港慶端陽系列活動－國際龍舟錦標賽，今年在疫情解封下，將盛大回歸，其中包括最讓攝影愛好者期待的夜間龍舟賽，屆時一艘艘布置璀璨燈光的龍舟在河面競技，構成美不勝收的畫面。

一年一度的鹿港慶端陽系列活動－國際龍舟錦標賽，自1979年第1屆算起，到今年已辦理42屆，不但是國內知名的龍舟賽，也是台灣觀光年曆國際級賽事之一，同時也是中台灣唯一的端午龍舟賽。

鹿港夜間龍舟賽將於今年6月重磅回歸。（彰縣府提供）

然而2020年至2022年間，受到疫情影響，鹿港龍舟賽因此停辦或改為日間辦理，今年因疫情解封，燈光璀璨充滿熱情的夜間龍舟確定將在福鹿溪熱鬧登場，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚邀請國內外好朋友，一起共襄盛舉。

2023鹿港慶端陽系列活動以6月3日的龍王祭揭開序幕，一連串活動包含夜間龍舟賽、親子體驗龍舟、鹿港小鎮光影藝術節、河岸綠地音樂會、人文小旅行、魯班公宴、傳統戲曲定點表演、特色伴手禮暨農特產品市集、發送煎堆、香料鋪體驗等精彩活動。

教育處表示，鹿港國際龍舟賽將於6月22日至24日舉辦，報名網址為https://irunner.biji.co/LukangDragonBoat2023，報名期間即日起至4月26日，歡迎好手一起來參與；此外，也歡迎全國民眾一同來鹿港感受龍舟賽的活力、歷史小鎮的幽美、夜間燈光的耀眼。