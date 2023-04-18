民進黨立委何志偉與議員王世堅展開「堅偉大戰」，英系立委莊瑞雄昨加入戰局，痛罵何志偉的競選手法是「下三濫」，何志偉稱自己整晚睡不好；對此，莊瑞雄今陪王世堅掃街再度怒嗆，他就是沒有反省；莊瑞雄甚至痛批，「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假。」

媒體詢問莊瑞雄，何志偉稱自己挨轟「下三濫」睡不著，不知道該如何教育下一代；莊瑞雄回應表示，睡不著就去跑步、繼續努力，顯然他還是沒有反省，不是講他下三濫，是他的競選手法下三濫，「這場初選是黨內同志的競爭，他要贏得人家敬重，何家競選手法，老百姓會看得下去嗎？同黨的同志會看得下去嗎？」

莊瑞雄說，他也看到何志偉說初選是為了民主，是為了這塊土地，別人講他都會相信，只要何講他就不會相信，這樣太假了，中國大陸領導人習近平在對台灣發動武力威嚇，連國民黨都敢講，就只有何志偉不敢講，台灣受到老共欺負，我們跟他們互不相隸屬，只有何志偉不敢講。

莊瑞雄痛批，不要講一些假話讓人家生氣，這場競賽他不是主角，沒有參與他們競爭，但真的事是看不下去，他家都是用錢砸上來；莊瑞雄表示，自己是鄉下人，最看不起家裡進入政治圈，錢越捲越多，這個要受到檢驗，政治人物要忠於自己的支持者，嘴巴講出來要真的。

莊瑞雄表示，何志偉的參選哪是為了民主，他為民主做了什麼？老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說，為什麼他在立法院沒人緣，因為他很假。