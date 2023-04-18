台灣民意基金會15日公布「台灣人的政黨支持傾向」民調，支持民進黨的為28.6％、國民黨25.9％、台灣民眾黨為15％，值得注意的是，國民黨支持度谷底反彈8個百分點。前國民黨立委蔡正元認為主因為先前「不表態」的國民黨支持者，突然願意表態了。

台灣民意基金會指出，民進黨支持度略減0.2個百分點，仍有2成9，維持第一大黨地位；國民黨支持度谷底反彈8個百分點，衝上2成6，坐穩第二大黨位置；民眾黨支持度沒有改變，仍以1成5位居第三大黨。

對此，蔡正元今(18)日在臉書指出，通常民意調查要打一萬通電話，才會找到一千多通電話願意接受電話訪問，因此「不願意接受訪問」者為民調最大的黑數。訪問後再依「母數」進行加權，所以民調的有效性和波動性，就會因爲最大多數的「不願意接受訪問」的變動而變動。

對於國民黨的政黨支持度突然從18%暴漲到26%，幾乎跟民進黨的政黨支持度差不多，且其他政黨的支持度沒有變化、不支持任何政黨的比例沒變化，蔡正元認為其主因很明顯的是原先支持國民黨，但最近對國民黨失望而不願意接受訪問的那一塊黑數，也就是「不表態」的國民黨支持者突然願意表態了。