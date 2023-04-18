國民黨台中市議員黃健豪，在藍營多名議員陪同下，到台中市黨部登記投入第五選區立委初選。（林欣儀攝）

國民黨台中市議員黃健豪，在藍營多名議員陪同下，到台中市黨部登記投入第五選區立委初選。（林欣儀攝）

爭取國民黨立委初選提名，台中市議員黃健豪由多名藍營議員陪同，18日到市黨部登記，將投入第五選區黨內初選；面對老將沈智慧登記參選，黃健豪引用漫畫「灌籃高手」中教練安西的話說「現在放棄，比賽就結束了」，他也強調，這次參選希望傳達「世代共好、團結傳承」的精神，近日也會盡量與沈溝通。

在國民黨議員陳政顯、陳文正、賴順仁及陳成添等人陪同下，黃健豪完成登記，將投入國民黨台中第五選區（北、北屯區）黨內初選。對於前幾天因沈智慧宣布參選，而一度感到心灰意冷，黃健豪強調，因「現在放棄，比賽就結束了」，身為國民黨民意，有義務與責任回應社會的期待，決定參選到底。

找來黨籍議員陪同登記，黃建豪說，希望呈現的是「世代共好、團結傳承」的精神，有機會會去拜會沈智慧，盡可能爭取黨內最大的支持與共識，希望能集中力量，贏回第五選區這席立委，畢竟國民黨沒有分裂的本錢。

對於外界以「台中版費芯大戰」形容第五選區的情況，黃健豪說，台中與台北的情況本質上不太一樣，畢竟費鴻泰是現任立委，而第五選區現任者為民進黨莊競程，但在初選的精神上，台中與台北的精神一致，都是希望透過公平的初選與表態方式，藉由初選或協調機制，讓大家都能闡述理念，對國民黨的新陳代謝與未來永續發展有正面影響。