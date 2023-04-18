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勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）在季後賽第2戰爆發踩人事件，根據格林賽後的說法，那是因為倒地的國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）先捉住他的右腳踝，他無計可施才踩在他身上。「連續兩場比賽，我的腳都被對手捉住，裁判只是冷眼旁觀，我並不是非常柔軟的人，我的腳總得找個地方放下，我只能踏下去。」

沙波尼斯被格林一腳踏在胸口，原先雙方都被吹了技術犯規，後來才改判格林二級惡性犯規，將他驅逐出場。裁判解釋是格林踩下去的時候太用力，這是惡意的行為。沙波尼斯獲得兩罰都沒進，賽後還去照了胸腔X光。格林指責國王後衛蒙克（Malik Monk）也在G1抓住他的腳，他不滿地說：「所以抓別人的腳踝是被允許的。」

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格林打了31分鐘，貢獻8分4籃板5助攻，但有5次失誤。國王連續兩場戰勝勇士，依據現行規定，二級惡性犯規會被記違規2分，滿3分才會被禁賽1場。格林2016年總冠軍賽也因為惡性犯規遭到禁賽1場，勇士最後遭騎士逆轉。

國王球迷在場邊對格林大聲叫囂，格林也不甘示弱，臨走前對著觀眾席呼喝一番。國王總教練布朗（Mike Brown）說：「那毫無疑問是惡性犯規。」沙波尼斯沒有出席記者會。