民眾黨主席柯文哲提出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」、重申「五個互相」原則並強調「互相諒解」是重中之重等。民進黨發言人張志豪今表示，樂見民眾與民進黨採取相同主張，這也是台灣社會的最大共識。

張志豪說，蔡英文總統與黨主席賴清德皆多次強調「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，這也是民進黨一貫秉持的政策立場。柯文哲提出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，與民進黨看法一致，樂見柯文哲能與本黨站在相同立場，體認到台灣只有自我準備充足，並憑藉堅實的防衛決心和實力，才能保障國家的安全，與維護區域和平。

不過張志豪強調，民進黨從來不會求戰，柯文哲的認知顯然存在誤解，與事實完全不符，台灣沒有主流政黨會期盼發生戰爭。何況民進黨自黨外時期以來就訴求「和平非暴力」，賴清德也說民進黨不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，但是台灣必須靠自己的實力才有真正可靠的和平，相信台灣民眾也會認同這樣的主張。

張志豪指出，柯文哲多次重申在兩岸互動上應該基於「五個互相」，包括「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解」，精神與目標與賴清德提出的，在對等與尊嚴原則下，透過兩岸對話與交流增進彼此「了解、理解、諒解與和解」的呼籲相當一致。代表台灣社會都認同，兩岸應在不設政治前提下，推動健康有序交流，這是台灣民眾的共同期待，也符合台灣國家的整體利益。

張志豪重申，民進黨願意在不設前提下與對岸展開良性互動，但兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。