國泰證券證期處協理簡伯儀指出，台股今日高檔震盪，尾盤中小型股有賣壓出現，指數跌破5、10日均線。由於1個月內，5日均線跌破4次，預期未來盤勢將會持續高檔震盪的局面。依目前的情形來觀察，漲勢雖然變弱，但還沒有充斥下殺的氛圍，若是5日線沒有帶量跌破，台股仍將會在高檔震盪。至於軍工概念股，簡伯儀說，漲勢已大，短線適度回檔修正是可預期的，只要不是爆量下殺，整理過後，應仍有表現空間。

盤面上，台積電20日將開法說會，收在515元，下跌0.96%、聯發科(2454)受外資降評影響，跌破700元大關，收在688元，下跌2.9%；軍工概念股表現兩極，和成(1810)、寶一(8222)雙雙收漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)收黑，跌幅各為6.96%、3.62%；兆豐金(2886)每股擬配息1.24、配股0.08元，配發率達100%，收在34.2元，上漲2.24%；生技中的奈米醫材(6612)、雙美(4728)收在漲停板，晶碩(6491)擠下藥華藥(6446)，搶下生技股后的位置。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，雖然從台灣經濟數據分析，近期表現不佳，包括台灣首季出口連六黑，年減19.2%，創下2008年金融海嘯以來第二大跌幅，其中主要原因除了基期因素之外，以結構來看，台灣出口至中港比重逾3成，出口貨品以電子零組件為主，均較為集中，因此在全球景氣反轉及庫存調整壓力時受到較大衝擊。再者，IMF上週除了下調今年全球GDP至2.8%之外，也下調台灣今年GDP，由去年10月預估的2.8%下修至2.1%，但今年來台股表現在亞股中相對強勢，更是外資加碼重點市場，顯見這些利空多已於去年反映，目前市場更為期待下半年的復甦成長。