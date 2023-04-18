星展預期台灣去年第四季及今年首季GDP將連2季負成長，受消費成長溫和復甦、出口衰退幅度減小激勵，預期台灣本季起GDP年增率將有望轉正。在出口成長轉正、半導體去庫存過程基本完成後，預計第四季GDP年增率將顯著反彈至逾3％。

星展指出，台灣半導體出口正面臨嚴重下滑，電子零組件業庫存出貨比已攀至多年高點，接近2008年全球金融危機和2001年科技泡沫破裂期間水準。從歷史經驗推斷，預期此次半導體去化庫存過程可能至少需3季才能完成，最快需等到第三季。

同時，中國大陸疫後重啟的復甦尚不廣泛，星展預期短期內可能不會為台灣出口提供有力支撐。認為隨著下半年中國大陸經濟更廣泛復甦，將可望提振台灣的非電子產品出口，但對占總出口3分之2的電子產品而言，顯著復甦可能仍需等待全球終端需求好轉。

所幸，此次貿易衰退對台灣國內經濟的負面溢出效應似乎有限。星展認為，在高速運算及電動汽車領域需求支撐下，半導體產業2024年盈利前景仍有可能改善。大型晶圓廠在目前周期性低迷時期仍繼續投資尖端技術，以鞏固產業領先地位。

消費方面，儘管通膨上升導致實際薪資下降，但消費者仍有餘力動用過去3年在疫情期間積累的「超額」儲蓄。在2019～2021年間，台灣家庭儲蓄占可支配收入比率自21.8％上升至25.2％，儲蓄率回落1％估計可釋放約1000億元台幣支出，相當於GDP的0.4％。

此外，服務出口隨邊境重啟回升，台灣入境訪客人數自去年9月約7萬人激增至今年2月37萬人，5個月恢復疫前正常水準3成，其中占近5成的東南亞遊客為主力。預期台灣今年總入境人數將復甦至7～8成，意味入境消費支出達100～110億美元、占GDP約1.3～1.5％。

不過，星展雖認為台灣通膨已於首季觸頂，但預期第二～四季可能維持2％高檔水位。鑒於經濟雖正陷入技術性衰退，但通膨壓力仍然顯著，將2023全年消費者物價指數（CPI）預測從1.8％調升至2％。

星展指出，由於勞動力市場狀況緊張、價格預期上升、以及疫後重新開放帶動服務需求增加，台灣此次通膨呈現黏著跡象，核心CPI已連12月維持逾2％水準，為2008年以來首見。服務類項目通膨率也連12月維持逾2％，是近20年來首見。

由於食品與能源價格上漲，台灣消費者對此輪通膨感受較深，飼料成本上漲、禽流感疫情等推高食品價格的供給端因素持續存在。全球油價走勢緩和已帶動能源通膨回落，但遲來的4月電價調整，可能將進一步推高CPI約0.2個百分點。

金融穩定方面，星展認為台灣受近期歐美銀行業危機的影響相對較小，主因銀行業總資產約6成為貸款，證券投資比重較低，而總負債8成由家庭和企業存款組成，對市場融資依賴度較小。整體而言，受惠總經淨利差擴大，台灣銀行業平均ROA及ROE已有小幅改善。