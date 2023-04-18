2023年過了將近1／3，命理專家簡少年預言台灣接下來的運勢，直言在房地產或外交方面將有巨大衝擊，時間點大概在農曆3月（4／20）開始，年底還會有一波非常大的打擊，「可能會扛不住」。

簡少年在《命運好好玩》節目中指出，從紫微星相來看，台灣本土產業發展非常強，首先是太陽星的化祿（福德之神），代表旅遊業、海外經濟都會很好；第二個祿是來自於天同星，跟「享受」有關，代表服務業也不錯。

另外，簡少年提到，今年本運的化祿叫「破軍化祿」，破軍星代表環保，從盤相來看，它和武曲星在一起，台灣在新的金融體系、新的金屬方面都會有一些機會。

「聽起來很不錯，不過總體來看還是會爆炸。」簡少年直言，台灣自己做得好，但是外力的衝擊有點太大，盤相上看到幾顆星星化忌，第一是「廉貞星化忌」，代表與外交有關，台灣在外交上會出現非常大的折損；第二是「貪狼星化忌」，貪狼星代表慾望及爆發，尤其又有火星及鈴星影響到它，代表房地產會因政策關係突然爆發經濟上的衝擊。

簡少年總結，今年在房地產或外交方面可能衝擊太劇烈，導致其他好的部分受影響，大約在農曆3月（4／20）開始就會很有感覺，農曆5月（6／18）逐漸穩定，但是到了年底可能又扛不住了，在農曆11月（12／13）後又會有非常大的打擊。

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