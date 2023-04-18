行政院去年底核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元經費，宜蘭縣盤點縣內國中小、高中職，有13所學校規畫評估改善中。副縣長林茂盛說，會請縣府教育處跟交通處重新檢視，再彙整提報；交通處說明，一直有著手相關計畫，多校也陸續完成周邊人本環境改善，預計5月會盤點提報給內政部。

校園安全改善計畫將於今年底到期，仍有許多縣市未申請，內政部表示日前已致信給各縣市首長，督促整合相關局處盡速針對校園周邊危險路口、路段提報改善計畫，待教育部審查核定後，內政部營建署即採取「隨到隨審」方式核撥經費，以落實強化「通學環境安全」的目標。

交通處表示，縣府透過相關計畫一直有在執行校園周邊人本環境的改善，包括宜蘭高中、蘭陽女中都已陸續改善完成，去年也完成武淵國小、竹林國小及深溝國小3校的周邊通學廊道改善，像是標誌、標線等工作都持續在做。

近期盤點縣內孝威國小、中山國小、金岳國小、中華國中、冬山國中、利澤國中、宜蘭國中、員山國中及凱旋國中等13所國中小、高中，並偕同教育處、各學校與路權機關整合相關工作。

交通處指出，短期能透過標誌、標線改善的，各路權機關已用原有預算自行完成改善；另長期需要拓寬道路或是空間改善的，縣府持續盤點並藉由中央各部會的計畫去爭取預算來執行。預計5月底會有盤點結果，將提報給內政部；而未提報的案子，可能牽涉到空間改善跟原來的使用需求有衝突，持續評估規畫中。

林茂盛表示，中央既然有這筆錢的預算，加上宜蘭縣的財政也不是很寬裕，且昨日與各局處的輿情會議中有討論此計畫，遂已請教育處跟交通處重新檢視，再彙整提報。