中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤17日下午會見中華奧會主席林鴻道參訪團等一行13人，表示多年來中國奧會與「中國台北」奧會建立有效機制，在兩岸體育交流合作中發揮主管道作用。第19屆亞運會將於9月在杭州舉辦，大陸方面將秉持「兩岸一家親」理念，讓台灣運動員在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。希望兩岸代表團加強溝通，兩岸選手團結友愛，爭取優異成績。

宋濤也強調，事實證明只要認同「九二共識」政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢。希望「中國台北」奧會繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，在兩岸體育交流以及重大國際賽事中發揮積極影響和作用，促進兩岸體育交流。

林鴻道則表示，體育是兩岸交流合作的先行領域之一，得到兩岸廣大民眾關心支持，維繫了兩岸同胞情感，促進兩岸融合發展。參訪團此次來大陸，與大陸同行進行交流，反映了大家對兩岸體育交流儘快恢復正常化的期待。

林鴻道指出，兩岸體育界應攜手共進，讓體育繼續為增進兩岸人民福祉、助力兩岸關係和平發展發揮積極作用。台灣運動員將參加今年在大陸舉辦的重要賽事，希望台灣選手能夠得到更多的關心鼓勵，共用榮耀。祝願杭州亞運會圓滿成功。

大陸國台辦官網18日公告，應中國奧會邀請，「中國台北」奧會主席林鴻道率參訪團一行13人於16日至20日赴北京參加第24屆兩岸體育交流座談會，並赴張家口等地參訪。