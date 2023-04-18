汪小菲前年與大S（徐熙媛）離婚後，雙方正式撕破臉，不過他日前秘密抵台，除了與S媽和家人碰面，也處理「S Hotel」後續事宜，甚至傳出要將飯店更名為「菲行商旅」，未料才隔沒幾天，傳出他再次來台，據悉是為了處理跟大S官司及飯店改名後續事宜。

汪小菲過去豪砸上億元開設酒店，不僅聘請法國設計師Philippe Starck操刀，更以大S名字命名，不過前年離婚後撕破臉，傳聞他下令將飯店大S的照片撤光，更要改名為「菲行商旅」，根據《三立新聞網》報導，汪小菲此次來台較上次低調，連S媽都不知道他再次來台，對於飯店要改名一事，她透露完全沒參予，無法多做回應，更透露大S離婚後跟汪小菲徹底切割，就連她的股份也一併處理完畢。

汪小菲先前來台時，曾與S媽低調碰面。（圖／黃春梅臉書）

離婚官司方面，汪小菲未履行支付750萬元生活費的離婚協議，遭大S向法院聲請強制執行，雖然他砸下165萬元聲請停止執行，並對前妻提出「債務人異議之訴」，卻遭法院一審宣判駁回，吞下訴訟首敗，對於外界好奇大S跟汪小菲是否有機會破冰?S媽強調自己無法干涉，至於會否帶家人前往探望?她大方表示：「等他來啊，而且他有事業在台灣」。

汪小菲和張穎穎交往分手後，傳出和身家32億的「拿督千金」莊鍶敏聚會，席間兩人有說有笑，莊鍶敏事後受訪坦言對汪小菲印象極好，至於會不會有私人感情發展？她則表示：「大家都是剛剛才認識，剛認識好幾位新朋友，還沒有特別想到這裡」。