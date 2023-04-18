藍營竹縣立委初選交棒徐欣瑩 林為洲改任輔選角色 15:262023/04/18 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨昨日完成新竹縣第一選區立委提名協調，現任立委林為洲決定交棒支持徐欣瑩。（國民黨提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨第二階段立委提名作業選區訂於4月17日至19日受理有意爭取提名黨員辦理領表登記。新竹縣第一選區現任立委林為洲與前立法委員徐欣瑩，兩位於4月17日在中央提名委員會召集人、黨主席朱立倫主席及新竹縣長楊文科、秘書長黃健庭協調下，林為洲決定交棒，支持前立委徐欣瑩參選。 國民黨指出， 朱立倫對於林為洲能以大局為重，特別表達敬佩與感謝，並相信以林為洲的歷練，未來在總統大選立委選舉中，一定可以擔任重要輔選的角色。 #新竹縣 #林為洲 #徐欣瑩 #協調 #交棒 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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