國民黨第二階段立委提名作業選區訂於4月17日至19日受理有意爭取提名黨員辦理領表登記。新竹縣第一選區現任立委林為洲與前立法委員徐欣瑩，兩位於4月17日在中央提名委員會召集人、黨主席朱立倫主席及新竹縣長楊文科、秘書長黃健庭協調下，林為洲決定交棒，支持前立委徐欣瑩參選。

國民黨指出， 朱立倫對於林為洲能以大局為重，特別表達敬佩與感謝，並相信以林為洲的歷練，未來在總統大選立委選舉中，一定可以擔任重要輔選的角色。