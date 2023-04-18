新北市府去年辦理「2022新北嚴選」徵選活動，精選出46項特色商品、31家幸福台灣味及新住民家鄉味美食名店，其中包含北方麵食風味或異國料理等，為了搶攻母親節商機，市府也推薦相關特色業者，盼打出知名度。

經發局長何怡明指出，市府每2年辦理一次新北特色商品徵選，去年新北嚴選有46項特色商品和31家美食名店獲獎，吸引超過30萬人次參與網路票選，投下近70萬票，市府後續也辦理各種聯合行銷、市集活動，帶領業者創造佳績，在新北嚴選感恩周、耶誕市集、鶯歌嘉年華或年節展售會等活動露出，半年創造超拓1800萬元營業額。

「兩支北方麵食館」獲得2022年新北嚴選的美食名店，該麵食館是11年前由土城救生隊員們共同創立，原先是讓志工們齊聚一堂的地方，但不少吃貨被麵館的真材實料和用心烹調給征服。（經發局提供）

經發局表示，「兩支北方麵食館」獲得2022年新北嚴選的美食名店，店名兩支源自傳統筷子，有齊頭並進、成雙成對寓意，還有更豐富悠久的文化內涵，該麵食館是11年前由土城救生隊員們共同創立，原先是讓志工們齊聚一堂的地方，但不少吃貨被麵館的真材實料和用心烹調給征服，因此麵館已在新北市拓展多家分店。

北方麵食館屋內古色古香，傳承各種經典小吃，店內主打皮薄餡多的「小籠湯包」，一口放進嘴內就爆出鮮甜湯汁，館內的「紅燒牛肉麵」獲獎無數，選用牛腩、蔬果燉煮濃醇香的湯頭，深受不少老饕喜愛，熱炒類的「木須炒麵」加入大量蔬菜、Q彈拉麵爆炒，健康又好吃。

另外，「旺旺來亞洲咖哩屋」負責人劉祥明是出生於緬甸的華裔，原先經營照片館，但後來發現喜好是吃美食和烹煮美食，因此改行經營餐廳，2018年在號稱緬甸街的中和華新街開設該咖哩屋，希望用新住民家鄉味傳遞異國文化。

劉祥明表示，店內的薑黃咖哩香米飯是特色餐點，與其他餐廳作法不同，使用天然香料、燜住雞腿一起製作，有著獨特香味和口味，而口感酥脆的印度餅和印度著名冷飲印度冰也是必點菜色。

經發局表示，新北嚴選有許多優質商家等著大家去探索，詳情可至新北市經發局網站查詢。