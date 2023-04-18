澳洲央行4月4日召開政策會議，以微弱的多數決定不升息。當時移民人數意外上升，公務員加薪，增添了升息的理由。但委員們最後認為，最好保持利率不變，並評估已升息的350基點的影響。
成員們當時認為，有充足的理由在這次會議暫停加息，並且在未來的會議重新評估收緊貨幣的必要。
央行的委員迫切的希望，在5月會議決議之前，能先在4月看到通膨、就業、消費和商業的狀況，以及澳洲央行的最新經濟預測。
澳洲央行行長Philip Lowe強調，暫停加息並不意指著升息周期已經結束，如果通膨和消費需求持續高漲，可能還會進一步收緊貨幣。
4月至今公布的數據顯示，零售銷售遜於預期，但就業和商業環境維持強勁。
會議上熱門討論的議題是人口增加和公部門的加薪問題。
移民的增加遠高於預期，將帶動今年人口成長來到2%。但是這也會推動租金上漲，並給住宅的供應帶來壓力。
此外在歷經數年的低迷之後，政府部門的薪資今年開始出現增長，主要是左派的政府支持了最低基本工資的上調，以協住抵銷通膨的影響。
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