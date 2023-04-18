數據科技公司創辦人、胡志強辦公室主任廖偉翔今天登記投入國民黨台中第四選區立委初選。(林欣儀攝)

國民黨第二梯次立委黨內初選開放登記第二天，數據科技公司創辦人、胡志強辦公室主任廖偉翔18日在多名議員、里長陪同下，到台中市黨部登記投入第四選區立委初選，他表示，民進黨施政慢半拍，在全球AI快速發展時，綠營立委仍只關心「土豆是否等於馬鈴薯」，盼帶領大家迎向改變。

高喊「想改變、翔改變，享改變」口號，廖偉翔說，面對國際競爭及難以預料的未來，自己身為未來世代發展的年輕人，自覺必須要站出來；面對的對手雖然資深，卻不懂得時代趨勢，跨世代人被迫要躺平，藉由改變的參選理念，希望承擔重任，秉持科技治理的思維、導入人工智慧技術，帶領西、南屯享受改變的成果。

廖偉翔抨擊，民進黨重政治、輕民生，使得台灣從國際、兩岸到經濟民生都失能；在人民受經濟通膨衝擊、痛苦指數高的時候，民進黨還成立「數位發展部」，1年花費200億經費，僅是為了做個「點麵線」平台，他對於中央施政慢半拍感到憂心，盼貢獻「青新世代」的視角，促進跨世代共好。