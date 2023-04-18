國民黨第二梯次立委黨內初選開放登記第二天，數據科技公司創辦人、胡志強辦公室主任廖偉翔18日在多名議員、里長陪同下，到台中市黨部登記投入第四選區立委初選，他表示，民進黨施政慢半拍，在全球AI快速發展時，綠營立委仍只關心「土豆是否等於馬鈴薯」，盼帶領大家迎向改變。
高喊「想改變、翔改變，享改變」口號，廖偉翔說，面對國際競爭及難以預料的未來，自己身為未來世代發展的年輕人，自覺必須要站出來；面對的對手雖然資深，卻不懂得時代趨勢，跨世代人被迫要躺平，藉由改變的參選理念，希望承擔重任，秉持科技治理的思維、導入人工智慧技術，帶領西、南屯享受改變的成果。
廖偉翔抨擊，民進黨重政治、輕民生，使得台灣從國際、兩岸到經濟民生都失能；在人民受經濟通膨衝擊、痛苦指數高的時候，民進黨還成立「數位發展部」，1年花費200億經費，僅是為了做個「點麵線」平台，他對於中央施政慢半拍感到憂心，盼貢獻「青新世代」的視角，促進跨世代共好。
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