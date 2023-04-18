法新社報導，安永發言人表示：「評估當前經濟狀況、員工高留任率，以及公司一些部門生產力過剩的影響後，我們做出了艱難的商業決定，將約3000名美國員工資遣，這些職員占我們美國員工總數不到5%。」

身為全球四大會計事務所之一的安永，是在公司停止擬議推動的「聖母峰計畫」（Project Everest）後裁員，這項重組計畫目的是希望加速公司成長並避免利益衝突。安永美國分公司反對這項改變。

安永發言人說，裁員「是我們持續管理業務的一部分，而不是最近結束的策略審查的結果。」

其他大型會計師事務所與諮詢公司最近也紛紛縮減規模。技術諮詢公司埃森哲（Accenture）3月宣布裁員1萬9000人，占其員工總數的2.5%。安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）與麥肯錫（McKinsey）最近也宣布裁員。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120418