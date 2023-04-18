同時，元大投信也提醒，期信ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，加上槓桿、反向ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍、反向一倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

受紐約州製造業指數由-24.6跳升至10.8，遠高於經濟學家預期的-18，且美國聯準會（Fed）理事Christopher Waller表示，由於通膨仍過高，Fed必須持續升息，以及里奇蒙聯準銀行總裁Thomas Barkin表示，希望看到更多證據表明美國通膨正在回落至央行2％的目標，金價漲多回檔。

期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，停止升息及降息期待是帶動金價走高的重要關鍵，雖然時點的不確定性使短線金價震盪，不過這只是遲早的問題，一旦確定必將推升黃金展翅高飛，再創歷史新高。

依歷史經驗顯示，升息循環結束後3個月，黃金平均上漲5.84％，白銀平均上漲9.45％，至於啟動降息的話，降息後6個月黃金平均上漲17.7％，白銀平均上漲31.37％，顯示無論停止升息或是降息，對於黃金及白銀都是重大利多。

根據CME FedWatchTool，市場目前預期5月將是Fed最後一次升息，而9月FOMC會期可望啟動降息，在這樣的時程規畫下，黃金及白銀在停止升息後3個月的表現，將可與啟動降息的時點完美銜接，如此則黃金白銀後續表現將可長可久。