桃園中壢區新華街一棟一層樓磚造平房昨晚（17）發生氣爆，屋主一家9口送醫後，男屋主全身二度灼傷較嚴重，3個孩子輕傷、其餘家人無礙；親友表示當時屋主是開浴室燈後就氣爆，全家才剛入住租屋處第二晚就出事，經濟都仰賴屋主當水泥工，目前僅能先用低收入戶補助和社會津貼勉強度日。

據ETtoday報導，王姓屋主在案發前2天才租下這棟房子，沒想到才入住第二晚就發生氣爆，女屋主的妹妹表示，當時姐姐並沒有在煮東西，而是在幫家中孩子洗澡，姊夫當時是要上廁所「一開浴室燈」就爆炸了；附近鄰長則說當時王男全身焦黑跑到屋外求救，希望鄰居能幫忙衝洗身體，因全身都有燒燙傷。

王男與妻子生下4男3女，平時是做水泥工，獨自一人養活全家，領有低收入戶補助和社會津貼等；目前一家共4人受傷，王男傷勢較嚴重，其餘3個孩子都是輕傷，送醫均無生命危險；消防局當時派遣消防員34名，消防車9輛、救護車7輛前往救援，到達現場時已無火煙，無燃燒跡象。

原先以為是家人要煮消夜使用爐具，一度有聞到輕微瓦斯氣味，沒想到一開爐火就發生氣爆，後來屋主家人表示是開燈時引起瞬間火苗，引發氣爆，至於詳細氣爆原因，還需進一步調查。屋主臉部遭大火燒燙傷較嚴重，3名分別10、11、13歲的兒子，手腳四肢或遭火輕微燒燙傷或被玻璃割傷，送醫急救後，均無生命危險；母親以及另外子女5人，包括最小1歲幼兒，分別受到驚嚇，幸均未受傷