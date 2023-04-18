花蓮戶外休閒運動社結合花蓮林區管理處，上周六日邀請近20位攀岩垂降好手赴台14甲線崖壁上，擔任「蜘蛛人」撿拾、分類邊坡下方及屏風山登山口附近的垃圾，2天共清出4000公斤的廢棄物，其中包含報廢機車，洗衣機以及已腐爛快要解體的獵槍。

花蓮近20位攀岩垂降好手上周末赴台14甲線，擔任「蜘蛛人」撿拾、分類邊坡下方及屏風山登山口附近的垃圾，2天共清出4000公斤的廢棄物。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

戶外亦溯休閒運動社結合花蓮林管處、綠葉戶外企業社等公私部門，15、16日發起「大禹嶺淨山計畫」，邀請近20位身手俐落攀岩垂降好手，以繩索垂降至台14甲40.8公里沿線公路邊坡下方及屏風山登山口，徒手清理、分類廢棄物。

花蓮近20位攀岩垂降好手上周末赴台14甲線，擔任「蜘蛛人」撿拾、分類邊坡下方及屏風山登山口附近的垃圾，2天共清出4000公斤的廢棄物。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於山區早年可能有原住民聚落或農民居住，所以清出的廢棄物除了一些瓶瓶罐罐、零食包裝、衛生紙等，還包括報廢機車、洗衣機、金爐、汽油桶等，甚至驚見有腐爛快解體的獵槍，2天共清出多達4000公斤的廢棄物，相當驚人。

活動發起人、戶外亦溯休閒運動社長賴瑞均表示，秉持愛護環境人人有責，配合政府向山、向海致敬及無痕山林政策，運用平日訓練技巧，以吊掛方式清理廢棄物，讓熱愛的攀岩技能不只是單純運動，還能以實際行動對環境貢獻一份心力。

花蓮近20位攀岩垂降好手上周末赴台14甲線，擔任「蜘蛛人」撿拾、分類邊坡下方及屏風山登山口附近的垃圾，2天共清出4000公斤的廢棄物。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於清出的垃圾量太多，需卡車運載，新城警分局合歡派出所也出動2名警力幫忙協助交管。林管處呼籲，民眾親近及使用大自然之餘，應更加重視無痕山林的重要性，共同維護大自然美好環境，勿亂丟垃圾，如發現森林火警，請立即撥打0800-000930，共同守護森林。