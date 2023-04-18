一名網友表示，想淘汰家裡原有的電視機，計畫買新電視機要壁掛在客廳牆上，但到電器行才知道壁掛的費用較高，但他又不想直接把電視機放在電視櫃上，問網友壁掛除了美觀是否還有其他優點？網友點出3大優勢，包括耐震、省空間、各角度都能看電視，大讚「坐在廚房也能看電視，用過就回不去了。」

原PO昨（17）日於PTT八卦板指出，近日想買新電視壁掛在客廳牆上，他到電器行詢問才知道，壁掛的費用比較高，讓他非常苦惱，「因為直接放在電視櫃上面較不美觀，電視壁掛除了好看，還有什麼優點？」

貼文曝光，網友點出3大優勢，包括耐震、省空間、各角度都能看電視，「地震來不怕掉地上」、「省空間跟不用擔心倒下來就值了」、「可以轉來轉去，坐在廚房也能看電視」、「我家75吋壁掛，可以轉各種角度，方便」、「美，不用看到一堆線」、「想看什麼角度就看什麼角度」。

另還有養貓的網友說，壁掛電視再也不怕貓把電視機推倒，「我家為了貓改成壁掛式的，超棒，用過就回不去」、「不怕地震 不怕貓咪搞破壞」、「不怕被貓推倒」。