母親節將至，真善美社會福利基金會連15年推出憨兒手作玫瑰花，不僅讓憨兒訓練肌肉也獲成就感，今年邀請藝人林舒語擔任代言大使，她也親訪基金會陪憨兒製作母親節商品。真善美社福基金會表示，手作玫瑰花的憨兒共6至10人，每年平均可摺2萬多朵，其中42歲的憨兒小貞手巧又有耐心，平均27秒就能完成1朵。另今年也推出多肉植物、玫瑰花禮盒等，邀請民眾一起響應義賣做愛心。

真善美社會福利基金會表示，經常在臉書專頁分享生活點滴的林舒語，非常重視家庭與孩子的教育，這次接獲邀約，毫無猶豫就一口氣答應，今日親訪基金會，陪伴憨兒一起手作玫瑰花，現場憨兒也跳起舞蹈，歡迎她的到來。

真善美社會福利基金會今年也推出多肉植物、玫瑰花禮盒等，邀請民眾一起響應義賣做愛心。（蔡明亘攝）

林舒語說，過去常參與公益活動，以說故事或唱歌為主，這次代言別具意義，和憨兒互動完全不需要多想，像孩子一樣天真單純，相處起來特別療癒。她提到，憨兒們的手非常巧，可以摺出精緻花朵，且平均36秒內就能完成1朵，相當不容易，她與憨兒小貞一起製作，豈料72秒都無法完成，小貞則是27秒就摺完1朵，讓林舒語直呼「真的不好摺」。

林舒語這次也買了多肉植物禮盒給孩子和同學們，笑說「雖然摺花不行，但賣花總可以了吧！」她說，要讓孩子自己組裝並學習照顧多肉植物，至於玫瑰花鉛筆則是要讓孩子在使用時，能知道有一群人很努力的生活，要珍惜現在所擁有的，她也邀請藝人朋友分享義賣訊息，盼帶給孩子教育意義。

真善美社會福利基金會連15年在母親節前推出憨兒手作玫瑰花，今年特別邀請女星林舒語擔任代言大使。（蔡明亘攝）

真善美社會福利基金會附設真善美家園教保組長徐于婷表示，每年母親節義賣，憨兒都會準備2萬朵手作花，透過不同包裝方式做義賣，摺花可幫助他們訓練手部小肌肉減緩退化，今年商品有禮盒花束、鉛筆花還有多肉植栽DIY組，價格從100至500元不等，需要大家一起幫忙，詳細義賣訊息可查詢真善美社會福利基金會網站。