嘉義市政府2022年推出「嘉市潮選店」，結合100多間特色風格小店，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，不但成功吸引遊客慕名前來，連日本知名雜誌《BRUTUS》也注意到嘉義市的百大潮店，日前特地來台拍攝、採訪，最新一期推出台灣特輯，以專篇介紹嘉義市6家特色店家，讓老屋保存再利用的潮選店躍上國際版面。

嘉義市政府指出，《BRUTUS》為日本知名生活風格雜誌，4月14日最新一期再度推出台灣特輯，以「久しぶりの海外は、まず台湾から始めよう」，即「久違的海外，從台灣開始」為主題，精選台北、高雄、台中、宜蘭、嘉義、長濱6縣市深入介紹，而日本編輯專篇介紹的嘉義市，也特別推薦卓武咖啡、新華美西裝社、桃城豆花、Eureka Home、島呼冊店，以及舊美好．生活器物．古道具等6個特色店家，其中許多是老屋保存再利用，也是市府2022年首波入選的「嘉市潮選店」。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，「潮」是做自己、有個人態度想法，潮選店每一家風格小店都是獨一無二，讓所有來到嘉義市的旅客或回嘉遊子，重新看見專屬嘉義市的摩登生活，非常歡迎日本旅客按圖索驥走訪店家，乘著電動公車EBus或公共自行車YouBike「雙B」漫遊嘉義市，用剛剛好的速度，深入感受在地人文風情。

張婉芬進一步指出，「嘉市潮選店」結合在地新創與青創活力，展現城市的好客精神，100間特色小店包含咖啡店、甜點冰品、異國料理、中式美食、生活雜貨、書籍文具、髮廊及婚紗等，豐富多元，現已成為旅遊平台熱門嘉市景點。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市不斷自我超越，積極推動設計力導入城市治理，輔導產業創新，卓然有成。市府團隊跨局處整合，與民間團體組織協力合作，透過青年創業、場域創生、文旅創新等市政發展策略，讓舊城活化再生，《BRUTUS》的報導再次肯定市府近年來努力的成果，同時也大幅提升嘉義市在日本旅遊市場的能見度。

黃敏惠重申，市府團隊會持續努力，將設計思維融入城市治理，激發多元創新的潛力，讓嘉義市的美好被更多人看見。而張婉芬也強調，嘉義市的潮店絕對不只這100家，今年市府會持續盤點，為嘉義市的觀光旅遊注入新亮點，不斷刷新來「嘉」旅客對嘉義市的驚豔指數。