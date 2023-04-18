大陸國務院港澳辦主任夏寶龍今日結束6天訪港行程，他昨日在政府總部會見香港及外國商會，惟地產建設商會未有獲邀。地建會執委會主席梁志堅今日表示，在公開活動中曾見到夏寶龍，但現場太多人，沒有直接溝通，指商會雖未獲邀見面，但沒有失望。

星島網報導，梁志堅說，地建會有個別會員在不同場合見到夏寶龍，相信會了解業界意見，經過3年疫情，經濟出現大打擊，但社會應先關注整體經濟，「地產屬次要，經濟好、樓市先會好」。

梁志堅又再次要求政府撤除房市「辣招」，形容「辣招」使命已達，已「名存實亡」，難聽點說是「阻住地球轉」，應逐步「撤辣」。他認為「辣招」影響經濟，舉例政府希望招攬人才，人才來港亦可能需要買房，或會影響招攬國際人才。

地建會今日與媒體午宴，梁志堅表示，政府推出青年宿舍是好開始，既不會令地產商沒有生意做，亦照顧民生，相信政府會權衡利弊。至於簡約公宅，他指有些地產商已提供土地，尤其是發展農地同時可改善附近交通，在新界值得推動。