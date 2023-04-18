疾管署今天公布國內過去一周新增15例猴痘個案，創下單周新高，其中13例為本土個案，分布在新北市6例、桃園市5例、台北市1例、高雄市1例。猴痘疫情突升溫，羅一鈞表示，與清明連假期間「社交活動升高」有關，疫調中有人是在三溫暖、有人是透過交友軟體與不特定對象性行為而感染，由於潛伏期長達21天，他評估，這波流行可能會持續到5月初都會有個案出現。

疾管署公布國內上周新增15例猴痘個案，13名為本土，均為本國籍男性，另外2例為境外，分別為日本、馬來西亞移入病例，15名個案均無接種疫苗。國內至今共累積40例確診病例，分別為31例本土、9例境外移入，全數為男性。

疾管署副署長羅一鈞表示，猴痘目前傳染途徑主要還是人與人間的親密性行為。圖鄭郁蓁攝影

疾管署副署長羅一鈞表示，這波本土個案突然暴增，與清明連假期間，有較多的社交活動有關，傳播途徑透過疫調，初步了解有人是在三溫暖，也有人透過網路交友軟體等，均與不特定對象篩鞥親密接觸、性行為有關。

羅一鈞表示，觀察目前社區感染風險提高，且有長達21天的潛伏期，因此這波自清明連假開始的疫情，至少要觀察到四月底到五月初，可能都還會有潛藏個案發生。

因此羅一鈞也提醒，目前猴痘疫苗預約平台，截至今天還有4800多劑提供預約，本波預約率超過83％，疾管署也已經再度購買2萬瓶猴痘疫苗，可供6萬人接種，下個月會到貨，可以銜接五月中旬後想要接種者或是第二劑接種者，疫苗都會持續提供。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，截至今日國內累計確診的40例病例，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。

疾管署也公布猴痘確診個案指引。圖疾管署提供

另一方面，疾管署4月12日召開專家會議後，也做出決議，調整猴痘個案處置相關流程，重點包括：通報或確診個案經臨床專業評估，醫療上無住院治療照護之需要，且家中條件適合「1人1室」，沒有孕婦、幼兒、長者、以及免疫不全等高風險對象，就可返家自主健康管理，不必再於醫院隔離。其中疑似個案衛教提供「疑似猴痘個案衛教事項」並需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。

疾管署今天公布猴痘個案居家自我照顧指引。圖疾管署提供

詹珮君強調，允許病人居家自主健康管理，主要是國外經10個月觀察，發現猴痘傳播有其侷限性，必須長時間跟親密接觸才容易傳播給下一個人，因此，在國外針對病人照顧跟處置多採自主健康管理方式，而國內有本土個案之後，觀察2個月下來，狀況也跟國外類似，所以決定更動對病人較友善的方式，同時也能保留醫療資源。