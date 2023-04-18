為因應金融業導入人工智慧（Artificial Intelligence）科技，財政部提出公股三大措施。財長莊翠雲19日將至立法院財委會報告，依最新出爐的報告書，公股有包括成立整合平台推動數位、導入人工智慧和加強資安防護三大措施。

財政部指出，配合行政院數位國家方案暨因應金融科技趨勢，督導公股銀行於2017年2月間成立「公股事業金融科技研發成果整合平台」，透過整合公股銀行資源，建立金融科技發展策略共識，提供公股金融事業金融科技發展溝通管道，掌握數位商機。

至於公股銀行目前導入人工智慧技術服務主要應用於智慧理財及智能客服等面向，透過結合大數據，強化產品開發及精準行銷，以提升理財及客服效率，優化客戶金融服務體驗；並評估運用人工智慧技術，改善內部作業流程，強化風險控管措施。

截至3月底，公股銀行共取得人工智慧專利184件，積極於相關技術投入研發，掌握商機。

針對公股銀行資安防護，財政部指出，面對金融科技快速發展，金融犯罪、駭客攻擊事件頻傳，公股銀行已持續優化資訊軟硬體系統效能及加強資安防護，應用人工智慧技術也均依銀行公會頒訂之相關控管機制及內部作業規範辦理，並定期檢討演練，強化資安策略、管理制度及防護技術，以提升資安防護能量。