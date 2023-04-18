中華民國柔道總會於4月份正式聘請日籍教練高市賢悟長期來台擔任培訓隊教練，並於15日的教練講習中首次亮相，高市賢悟在講習中跟中華柔道代表隊教練劉文等，以及選手楊勇緯、楊俊霆等多名柔道家交流，柔道總會希望藉由日本長期注重的基礎動作，改變選手容易忽略的小細節，進入培訓隊能提供細膩的技術動作要領，進而提升整體台灣柔道競爭能力，同時楊勇緯也期待在長期交流下，能於今年杭州亞運甚至明年巴黎奧運爭取金牌。

台灣的柔道運動自從2020東京奧運會中由楊勇緯獲得首面銀牌開始獲得關注，楊勇緯也在2021年底登上男子60公斤級世界排名第一，然而有感於仍需要有突破的技術才能在下屆奧運達到設定奪金的目標，中華民國柔道總會教練委員會從東京奧運後就開始有尋找外籍教練的想法，希望藉由外籍教練的不同技術層面加強培訓隊的競技能力，台灣旅日柔道選手連珍羚聞訊後也在日本協助適合的人選，並於去年底高市賢悟退下選手身分時接洽，邀請來台。

高市賢悟是前日本男子66公斤級選手，4歲時受到父親影響接觸柔道，得意技為過肩摔，2014、2015年作為日本代表隊一員，於世界柔道錦標賽團體賽締造2連霸紀錄，個人賽則曾於2015大師賽奪銅，亦在2014、2015年連續兩屆東京大滿貫賽銅牌。

2016年高市賢悟於「全日本實業柔道大會」獲所屬量級個人賽優勝，2022年5月卸下選手身份，自旭化成企業柔道隊引退，曾在日本移地訓練和國際訓練營跟高市賢悟一同訓練過的楊勇緯表示：「今天有這樣的緣份，一起往共同的目標前進，我覺得又變得更有力量了！」

在這次教練講習會中，高市賢悟也分享許多技術的細節交流，他說：「非常開心可以來到台灣，有看到近幾年台灣選手的表現，希望能一起來為未來爭取更好的國際成績。」

放眼接下來的國際賽事，從5月世錦賽、7月世大運、9月杭州亞運以及明年巴黎奧運，柔道代表隊如火如荼備戰中，身為教練委員會主任委員的劉文等表示：「非常感謝柔道總會為國家柔道培訓隊聘請日籍外籍教練高市賢悟來台指導，以高市教練斐然的國際比賽成績與技術經驗，對培訓隊選手與教練成長會有很大幫助，相信可以提升培訓隊的實力，柔道教練委員會樂見有更多優秀的師資投入到教練訓練工作上，讓台灣的柔道技術層面及國際對抗實力，有能力跟國際柔壇爭一席之地。」