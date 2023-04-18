該公司第一季調整後營業利益來到40億瑞典克朗(約3.87億美元)，低於去年同期的48億瑞典克朗，但是優於分析師預期的32.8億瑞典克朗。
愛立信在今年二月宣布裁員8500人。而現在由於成長主要來自於印度等價格激勵競爭的市場，而不是美國等高利潤的市場，公司整體獲利率已經受到侵蝕。
該公司同時公布第一季毛利率從42.3%跌到38.6%。
銷售年增了14%，來到626億瑞典克朗，高於預期的604.3億瑞典克朗。
瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周二公布第一季核心獲利超出預期；目前該公司在印度等國家的5G設備銷售強勁，抵銷了在高獲利率國家的銷售低迷情形。
該公司第一季調整後營業利益來到40億瑞典克朗(約3.87億美元)，低於去年同期的48億瑞典克朗，但是優於分析師預期的32.8億瑞典克朗。
愛立信在今年二月宣布裁員8500人。而現在由於成長主要來自於印度等價格激勵競爭的市場，而不是美國等高利潤的市場，公司整體獲利率已經受到侵蝕。
該公司同時公布第一季毛利率從42.3%跌到38.6%。
銷售年增了14%，來到626億瑞典克朗，高於預期的604.3億瑞典克朗。
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