普發現金偏鄉造冊 上午9時已全領完 15:252023/04/18 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 普發現金財政部規劃有五種方式，其中特定偏鄉造冊發放，原預計兩周內發完，結果18日上午9時已全數發完。特定偏鄉設籍人數約15,000人，只有3,085人登記，4月6日開始發放，已全數發完。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據財政部規畫，普發現金共計有直接入帳、登記入帳、ATM提現、郵局領現以及特定偏鄉。根據統計，郵局領現金日分流為身份證字號尾數2、4、6、8、0領取，而郵局領現至下午1時已經有74萬人完成領現。 特定偏鄉為屏東縣獅子鄉、花蓮萬榮鄉以及台東縣金峰鄉。 #偏鄉 #普發現金 #已全 #郵局 #領現 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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