根據財政部規畫，普發現金共計有直接入帳、登記入帳、ATM提現、郵局領現以及特定偏鄉。根據統計，郵局領現金日分流為身份證字號尾數2、4、6、8、0領取，而郵局領現至下午1時已經有74萬人完成領現。

特定偏鄉為屏東縣獅子鄉、花蓮萬榮鄉以及台東縣金峰鄉。

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