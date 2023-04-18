住飯店或旅館要防偷拍，一名女網友分享，今年1月入住台北某旅館，時隔3個月卻發現他們被偷拍的影片在網上流傳，讓他們震驚又覺得噁心，引起網友熱烈討論，不少人嚇歪喊可怕，也有律師留言說，可以提告，看能否揪出兇手。

一名女網友昨天在Dcard上分享，她和男友1月入住台北車站附近的某一間旅館，結果男友這2天在手機群組中，竟然看到他們被偷拍的影片在網路上流傳，雖然他們的臉部都有打馬賽克，但是做為當事人還是一眼就認出是彼此。

女網友表示，他們很確定是哪一間旅館，但因為時隔太久，所以不記得當初是住哪一個房間了，不知道這樣能否對旅館提告，入住當下她和男友完全沒發現被偷拍，直到這2天看到外流影片才驚覺一切。

貼文引起網友討論，「這也太可怕了」、「可以提告」、「好可怕，看來以後都要買偵測針孔偷拍的儀器了」、「好可怕，可以透露旅館關鍵字嗎？」原PO也補充說，偷拍影片是在浴室的畫面，她和男友最後決定要提告，因此暫時不公布旅館的名字，同時也提醒大家，外宿要小心。

而「塔奇律師」也留言說可以提告，民事的部分是旅館與放針孔的人都能告，因為旅館可能有管理上的疏失；刑事的部分，放針孔的人可能觸犯妨害秘密罪，不管如何可以先提告，再讓檢警偵辦，揪出偷拍的人。