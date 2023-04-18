「2023新北環境季─全民出任務i綠行動」4月22日至6月11日登場，新北市環保局推出「i遊玩」、「i探索」、「i學習」三大主題，市府也與雲仙樂園、十三行博物館等環教場所合作，推出8梯次「新北i綠遊─環遊新北就醬玩」綠色旅遊體驗團，提供民眾免費報名體驗，鼓勵大眾參與綠色旅遊行列。

環保局長程大維表示，新北市2021年起推出新北環境季系列活動，串起地球日和世界環境日等重要節日，希望倡導各項環保政策，今年延續去年地球日主題「INVEST IN OUR PLANET―投資我們的星球」，推出「全民出任務i綠行動」系列活動，與市府各局處、環境教育設施場所，共同推出富有環教意涵的活動和體驗。

民眾只要參與「i遊玩」、「i探索」、「i學習」任一活動，依指定步驟完成打卡或分享，有機會獲得飯店住宿券、環教場所門票、量販超市提貨券、環保綠點等好禮，其中i遊玩串聯20處新北環教設施場所、綠色餐廳及綠色運具，與旅遊社合作，推出8梯次「新北i綠遊─環遊新北就醬玩」綠色旅遊體驗團。

綠色旅遊體驗團以共乘的低碳交通展開，帶領民眾暢遊雲仙樂園、十三行博物館、齊柏林環境學習中心、新北市農會文山農場、永續環境教育中心等環教場所，讓民眾體驗轄內生態、文化、手作DIY體驗和環教課程。

環保局說，這8條綠色旅遊遊程4月24日起將在活動網站開放免費報名，同時會公布在新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉專，為了實踐ESG精神，也鼓勵轄內各旅行業者，取得環保標章認證，一起推廣綠色旅遊。

另外，市府也將跨局處推出多元實體或線上環教課程、體驗、展覽、市集等活動，i探索包含市府各局處環保永續相關的戶外動態活動或市集；i學習則集結靜態課程、講座及展覽，盼透過一系列活動，喚起民眾環保意識，詳情可至活動網站(https://ntpciep-esr.com) 查詢。