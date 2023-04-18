今年最強春雨最快明天報到，南部是否有望解渴仍待觀察。高雄市長陳其邁今（18）日指出，面對極端氣候，一方面開發水資源，呼籲市民節約用水，另方面因應氣候變化，下午也召開防汛準備會議因應。

高雄水情轉減量供水「橙燈」，自來水公司陸續對未依規定節水的用水大戶鉛封減水用量。高市議會國民黨團批評，除工業用戶擔心節水影響產量，民眾期盼的春雨一直不來，對於即將無水可用感到焦慮又無奈，反應的是高雄市政府看來也是束手無策。

對此，陳其邁今天下午於市政會議前受訪表示，前年旱災時，高雄就已挖了32口井，今年初跟去年底又增加11口井，總共4.7萬噸的水，今年再增加8口深水井，今早他到九曲工作站視察這8口井挖掘狀況，應該在4月底可完工，總共可再增加3.5萬噸的水，如此可補足現階段川流量所減少的水。

陳其邁指出，目前高雄1天平均供給水量136萬噸，整體水資源包括多元開源節流方案，如伏流水現階段設計容量已達到80萬噸，盼明年可再增加伏流水供水量。

至於中長期作法，陳其邁表示，也參考專家意見，包括補注地下水，也就是洪水資源化，希望擇定在荖濃溪上游增加滯洪，也能利用河底及部分休耕農地來做在地滯洪，就可再擴大地下水庫的概念，更有效增加水資源供應。

陳其邁也提到，高市府針對地下水位監測，尤其在開挖井區域，目前地下水位還有稍微再上升，預估地下水供水量為12億到20億噸的水量。高雄有豐富的水資源，加上超前部署，更有效因應極端氣候的挑戰，若大家節約用水、珍惜水資源，高雄供水沒有問題，請大家放心。

針對氣象預報顯示，明起中南部可望迎來最強春雨。陳其邁表示，今天高市府副祕王啟川也召開防汛準備會議，包括河道的清淤、側溝等盤點，以因應氣候變化，有時候沒雨，有時候雨又來，因此一方面要抗旱，一方面要防汛。

高市水利局長蔡長展補充，19至21日氣象預報會有大雨，但降雨的程度目前比較難預估，因此今天召開臨時防汛會議，清淤部分達到9成以上，另也完成抽水機等調度作業。

至於旅宿業者反彈限水恐怕影響旅客訪高意願，陳其邁則說已經協調好了。蔡長展說明，針對受影響較大的個案，會另案通報，市府也有相關載水機制，會協助業者解決。