為了讓社會大眾瞭解女性勞動價值，有就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作擴大「25淑女事件」50周年活動，提案補助3000萬獲准，立委楊曜日前因此與勞動部長許銘春起口角，許甚至回「我不幹了，可以吧？」黯然落淚，高雄市政府今天來文勞動部撤案。
為了讓社會大眾瞭解女性勞動價值，有就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作擴大「25淑女事件」50周年活動，除了遭詬病與「提升勞工福祉」科目不合，勞動部因而新增「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫」及函知各地方政府可依在今年1月底前提出補助申請案，其中4000萬元經費中就有3000萬由高雄市府拿走，遭議論獨厚高雄。
楊曜日前質詢時更直指，根本是在拍高雄市市長陳其邁馬屁。
今天傳出高雄市府來文撤案，勞動部表示，已接獲高市府撤案來文，表示尊重並會依相關程序進行。
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