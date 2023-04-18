LINE台灣執行長陳立人表示，LINE在不同行業都有不同合作夥伴，中華電有很優質的網路實力，本次合作的項目主要是架構在中華電網路上面，當然，也會持續擴大生態圈，給用戶最多價值，只要有利於生態圈，會希望有更多合作，現在雙方已經不是點對點合作，而是面對面合作。

電信業關鍵字之一莫過於用戶數，中華電個人家庭分公司副總經理胡學海表示，對於有內部既定客戶數目標，除看中LINE TAXI等加值服務外，也期望互相堆疊雙方客戶價值服務，在生態圈上的結合，若兩邊生態圈若有重疊的服務，則會再討論。

中華電與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，月繳599、799、999、1399元資費，除贈市話分鐘數優惠，再送LINE POINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務，為消費者帶來全方位虛實融合的OMO(Online merge offline)跨圈智慧生活。