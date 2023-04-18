觀察台灣市場，吳志文建議可用全球半導體產值作為觀察指標。吳志文指出，整體半導體產值年增減幅度，預期可望從首季的衰退13.8％，第二季收斂至衰退12.5％，並在第三季明顯回升至衰退0.6％，有機會在第四季恢復至成長7.5％。

進一步觀察次產業產值變化，終端消費電子應用端的5G手機、汽車、工業電子、智慧穿戴裝置及家電等產值，預期今年可望率先恢復成長，尤以智慧家電及穿戴裝置成長15％與9％最明顯。展望本季，布局重心可放在晶圓代工、IC設計及內需消費產業。

中國大陸方面，吳志文認為，隨著解封效應發酵，預期中國大陸內需消費持續增溫，在首季房地產與基建活動優於市場預期帶動下，預期第二季GDP季增率維持中高水位，且由於去年上海封城導致低基期，市場一致上調第二季GDP年增率。

而市場也普遍預期，中國大陸第二季企業獲利有高機率優於去年同期，其中尤以受惠解封的內需產業復甦程度可望最為明顯，如電商、網路平台、遊戲、房地產、金融、電動車產業，都值得留意。

不過，中國大陸首季車市銷量不如預期，為車市復甦腳步埋下變數，後續可觀察18日的上海車展，若新車款成功吸引消費者焦點，可望點燃4、5月銷售熱度，並為下半年銷量賦予更高期待；現階段投資焦點則建議關注品牌廠。

凱基台商天下基金憑藉核心（配置成長）＋衛星（搭配週期輪動機會）的投資策略，既能聚焦成長型產業與技術領先的龍頭企業，特別是台商在5G產業生態圈中扮演關鍵要角的公司，又能掌握景氣循環、分散重押單一產業風險，真正實現立足台灣、放眼天下。