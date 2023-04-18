夏季腳步逼近，近8成人難以抵擋吃冰消暑，冰品市場規模粗估破40億，而民眾普遍愛到超商量販就近買冰，通路觀察春夏兩季冰品銷量較秋冬季多出2.5倍，且氣溫破30度就能讓買氣翻倍；另市調統計，破6成人愛吃冰淇淋更勝冰棒，9成消費者注重口味有無正中心坎，讓冰品業者紛推大眾喜愛口味包含巧克力、水果等，有望吸引近4成人嚐鮮。

桂冠冰菓室新品「極濃巧克力布朗尼冰淇淋」，苦甜美味呈現質感，還吃得到布朗尼顆粒，59元。（桂冠提供）

巧克力堪稱不敗口味，桂冠冰菓室就推2款巧克力新品項，其中「極濃巧克力布朗尼冰淇淋」使用高純度巧克力並加入帶有顆粒的布朗尼蛋糕，淺嚐就能感受苦甜香氣在口中綻放，另融入莓果濃縮果汁，淡淡莓果香氣讓滋味更添層次，20日起歡慶母親節，LINE Pay付款單筆最高享8％回饋，總回饋上限10萬點。

杜老爺「Enjoy冰淇淋 藍莓優格口味」以優格冰淇淋做基底搭配藍莓訴求清爽滋味，250元。（杜老爺提供）

杜老爺則以「Enjoy冰淇淋 藍莓優格口味」打進冰品之爭，以清爽優格冰淇淋為基底，添加來自加拿大的野生藍莓，每口都可吃到豐富的完整果粒，相較人工栽種的藍莓，酸甜風味更濃厚。品牌也以藍莓汁調製成藍莓條紋醬，使風味檔次升級。

哈根達斯引入多款日本限定口味，包括「珈琲物語冰淇淋 」，嚴選頂級咖啡豆帶出香醇咖啡芬芳，並交織濃郁牛乳調和出溫和細膩的綿密口感 ；另消費者最期待再販售的「濃厚牛乳冰淇淋」也同步開幕，用最簡單的原料造就醇厚牛乳風味。即日起凡於7-11及全家購買日本系列任三件，可獲限量日系帆布袋。

小美 X beard papa's「香草卡士達冰淇淋」，49元只在全家販售。（摘自beard papa's臉書）

小美則把經典的香草冰淇淋融合知名泡芙店beard papa's卡士達內餡，打造出不規則的雙色冰淇淋，香草氣息與奶香混搭訴求香濃滑順不膩口，只在全家販售，5月2日前享有冰品第二件6折好康，學生下課也能用甜甜價感受解熱小確幸。