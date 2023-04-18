民進黨台南市第一選區立委初選進入肉搏戰，尋求連任的立委賴惠員與前市府觀光旅遊局長郭貞慧團隊，今天雙雙針對「房事」相互攻訐，並互指對方抹黑。賴惠員酸郭貞慧及夫婿前農委會副主委李退之是「創富夫妻」，短短數年房子換來換去，最後還換成豪宅，到底錢從哪裡來？郭貞慧團隊除保留追訴權利外，也質疑賴惠員在市區低價購入豪宅還超貸。

賴惠員表示，綜觀李退之、郭貞慧夫婦歷年申報資料，2019年初李退之申報房地：台北市內湖區20坪小公寓一筆，信託中的有台北市中山區10坪的大套房一筆，合計貸款負債1116萬元；但2020年5月初申報，郭貞慧房屋貸款剩下837萬元，歷經15個月餘還清279萬元，平均一個月償還本金將近19萬元，還沒計入每月利息至少1.5萬元，合計本息超過20萬元，還款能力驚人。

賴惠員還說，2020年12月22日郭貞慧夫婦購入台南市精華地區運河水岸第一排「福容one」頂樓27樓90坪豪宅；2022年1月27日又購入台南市新營區地標型豪宅「未來室」，頂樓14樓超過88坪大戶。

賴惠員認為，這2戶實價登錄合計3700萬元的頂樓豪宅，到底錢從哪裡來？每月應支付的鉅額貸款，錢又從何而來？尤其，運河水岸豪宅取得時間是在郭貞慧擔任觀旅局長任內，為何不申報？到底在心虛什麼？

民進黨台南市第一選區立委初選，前市府觀光旅遊局長郭貞慧夫婿李退之反控對手立委賴惠員造謠抹黑，除保留追訴權利，也質疑賴在市區低價購入豪宅還超貸。（郭貞慧團隊提供／洪榮志台南傳真）

郭貞慧團隊李退之回應指出，他們夫妻因前後擔任公職約14年，完全依法申報，請賴惠員不要含沙射影，繼續成為造謠抹黑的慣犯，他們針對賴惠員言論涉及侵權毀謗及違反選罷法意圖使人不當選等，保留一切告發及相關法律權利。

李退之更反問，賴惠員當選一任市議員後，就購入1戶有「台南帝寶」之稱的「耘非凡」豪宅，但對照賴在監察院的財產申報資料，2016年購入豪宅的金額，在內政部實價登錄上卻「完全找不到」資料；同年度同建案的實價登錄資料，一戶至少在2800萬以上甚至5、6000萬元，為何賴可以用遠低於市價的行情買到「耘非凡」？請講清楚說明白。

李退之還說，地方傳聞，賴惠員最近為了女兒出嫁，又買了1戶「耘非凡」豪宅當女兒的嫁妝，按照近來台南市房地產的行情，一戶4、5000萬元不為過，當了一任市議員買了第一戶「耘非凡」，當不到一任立委又可以再買第二戶「耘非凡」，賴惠員是在議會、立法院學會了淘金術？

李退之強調，從同樣一份財產申報中，可以發現賴惠員的丈夫張醫師，以「購入成本」2088萬元的房子，向銀行轉貸、增貸近「5000萬」，這不是超貸，什麼是超貸？