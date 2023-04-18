民進黨台南市第一選區立委初選進入肉搏戰，尋求連任的立委賴惠員與前市府觀光旅遊局長郭貞慧團隊，今天雙雙針對「房事」相互攻訐，並互指對方抹黑。賴惠員酸郭貞慧及夫婿前農委會副主委李退之是「創富夫妻」，短短數年房子換來換去，最後還換成豪宅，到底錢從哪裡來？郭貞慧團隊除保留追訴權利外，也質疑賴惠員在市區低價購入豪宅還超貸。
賴惠員表示，綜觀李退之、郭貞慧夫婦歷年申報資料，2019年初李退之申報房地：台北市內湖區20坪小公寓一筆，信託中的有台北市中山區10坪的大套房一筆，合計貸款負債1116萬元；但2020年5月初申報，郭貞慧房屋貸款剩下837萬元，歷經15個月餘還清279萬元，平均一個月償還本金將近19萬元，還沒計入每月利息至少1.5萬元，合計本息超過20萬元，還款能力驚人。
賴惠員還說，2020年12月22日郭貞慧夫婦購入台南市精華地區運河水岸第一排「福容one」頂樓27樓90坪豪宅；2022年1月27日又購入台南市新營區地標型豪宅「未來室」，頂樓14樓超過88坪大戶。
賴惠員認為，這2戶實價登錄合計3700萬元的頂樓豪宅，到底錢從哪裡來？每月應支付的鉅額貸款，錢又從何而來？尤其，運河水岸豪宅取得時間是在郭貞慧擔任觀旅局長任內，為何不申報？到底在心虛什麼？
郭貞慧團隊李退之回應指出，他們夫妻因前後擔任公職約14年，完全依法申報，請賴惠員不要含沙射影，繼續成為造謠抹黑的慣犯，他們針對賴惠員言論涉及侵權毀謗及違反選罷法意圖使人不當選等，保留一切告發及相關法律權利。
李退之更反問，賴惠員當選一任市議員後，就購入1戶有「台南帝寶」之稱的「耘非凡」豪宅，但對照賴在監察院的財產申報資料，2016年購入豪宅的金額，在內政部實價登錄上卻「完全找不到」資料；同年度同建案的實價登錄資料，一戶至少在2800萬以上甚至5、6000萬元，為何賴可以用遠低於市價的行情買到「耘非凡」？請講清楚說明白。
李退之還說，地方傳聞，賴惠員最近為了女兒出嫁，又買了1戶「耘非凡」豪宅當女兒的嫁妝，按照近來台南市房地產的行情，一戶4、5000萬元不為過，當了一任市議員買了第一戶「耘非凡」，當不到一任立委又可以再買第二戶「耘非凡」，賴惠員是在議會、立法院學會了淘金術？
李退之強調，從同樣一份財產申報中，可以發現賴惠員的丈夫張醫師，以「購入成本」2088萬元的房子，向銀行轉貸、增貸近「5000萬」，這不是超貸，什麼是超貸？
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