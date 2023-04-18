彰化縣政府今年提供160名暑期工讀名額，讓大專青年學生在暑假期間進入縣府相關局處工讀，報名期間自4月28日至5月11日止，工讀期間為7月3日至8月31日。往年這類工讀職缺都相當搶手，想報名的動作要快。

今年彰縣府共有19個局處提供160名暑期工讀機會，4月28日起開始報名，青年學子可評估各用人單位的工作項目、工作內容及工作地點後擇一報名，彰縣府將於6月7日辦理公開抽籤，全程錄影，並於青年發展處臉書專頁線上直播。

每年該項工讀機會在報名期間，青年學子均踴躍報名，競爭相當激烈，報名的學生無不希望能幸運抽中工讀機會；縣府各用人單位也認為暑期工讀學生大多表現優異，使業務得以順利推展，因此都希望此計畫能繼續辦理。

彰縣府指出，本計畫歡迎29歲以下學生本人設籍彰化縣滿4個月以上，並具有國內正式學籍之2022學年度，且現為在學之大學、四技、二技、二專、五專四年級在學學生報名參加。

為協助特定對象，工讀名額將保留一定比率給身心障礙者、生活扶助戶、原住民、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計之子女等學生；另外，本項工讀計畫以進用1次為原則，曾錄取彰化縣政府辦理之暑期工讀者不得再次報名。

彰縣府暑期工讀報名方式採通信報名為主，依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰縣府青年發展處網站／新聞焦點下載，網址「https://youth.chcg.gov.tw/」或電話洽詢04-7121530＃13承辦人林小姐。