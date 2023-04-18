林據衛福部統計，去年全台約有93萬人領有重大傷病證明，其中需要長期接受癌症治療的超過43萬，各縣市醫療分配不均，具精密診斷及醫學中心多集中於六都，遠地往返就醫成了許多病友家庭的常態，甚至因為舟車勞頓、沉重的經濟負擔而被迫放棄治療。

伊甸基金會副執行長曹儉指出，2014年伊甸運用首間受贈的南海路房舍，開啟遠地就醫癌友的免費住宿服務，至今近260個遠地就醫家庭受到幫助，省下超過千萬的住宿費用。原有四個愛心棧點，其中台北南海愛心棧卻因3年多前地震，多處牆面受損，為顧及安全只好暫停住宿服務。遠地就醫需要的住宿需求，遠高於伊甸目前可提供的服務量，尤其大台北地區，因醫療資源多，住宿需求高，但空屋率卻是全台最低，租屋市場門檻高，使愛心房東在招募上更顯困窘。

如住在台東的病友劉文吉，2017年發現罹患鼻咽癌，因當地醫療資源不足而到台北和信醫院接受治療。一趟車程來回8小時，且每隔一段時間就需要較長的療程，住宿問題難解、生活適應不良，舟車勞頓加上經濟壓力，讓他一度萌生放棄治療的念頭，所幸醫院及時連結愛心棧的資源，經評估後順利入住淡水棧，一解燃眉之急。

伊甸愛心棧目前有三個棧點可提供免費住宿服務，分別位於新北市淡水區、台中市北區雙十路以及高雄市鹽埕區，房舍裡皆設有保全緊急救援通報系統，每周工作人員也會電訪關心住宿狀況，南海棧則將轉型作愛心棧故事館。

伊甸基金會也邀請社會大眾至伊甸官網響應「給生命伊個希望，阮甲你作伴」專案，支持遠地就醫家庭，陪伴他們多走一哩路。捐款可洽伊甸基金會官網。