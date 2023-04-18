彰化縣和美鎮明（19）晚10點將舉辦送肉粽儀式，當地里長發出公告提醒住戶避免出入，這已是自上月5日以來，和美鎮第4場送煞儀式，也是彰化縣45天以來第7場儀式，部分當地民眾表示相當無奈，也有人說「送肉粽」是要讓喪家及地方民眾安心，呼籲用平常心看待就好，不必太緊張。

和東里辦公處近日在臉書社團「和美鎮和東里鄉親」發出公告，明（19）晚上10點當地舉辦送煞儀式，籲請民眾避免出入，法會結束會由法師押送車至出海口，以祈求「亡者安息、存者安心」，隊伍預計將於10點半出發，目前路線為孝德路、道周路、和線路、線西海邊。

彰化縣和美鎮明（19）晚10點將舉辦送肉粽儀式，當地里長發出公告提醒住戶避免出入，這已是自上月5日以來，和美鎮第4場送煞儀式。（翻攝自臉書社團「和美鎮和東里鄉親」）

事實上，從3月5日開始到3月20日彰化已有4場送肉粽公告，其中3場出現在和美鎮，讓當地居民相當無奈，如此此次是和美鎮近期第4場送肉粽儀式，另外3月10在大村鄉、4月6日在北斗鎮各有1場，也就是彰化縣45天以內已舉辦7場送肉粽。

民眾表示，「送肉粽」送煞儀式原本只是部分沿海鄉鎮的傳統，現在卻有越來越多的趨勢，每次臉書社團一公告相關訊息，就搞得大家恐慌；另有民眾則在公告訊息下留言指出，「送肉粽」送煞儀式是要讓喪家及地方民眾安心，大家用平常去看待就好，可以配合就多配合，不必太緊張。