記者會邀請亞洲大學時尚設計系產學合作舉行的廢材變身時尚創意走秀，並展示與紡拓會合作使用碎布、鈕釦、拉鍊等元素打造的歐愛循環概念服飾。（馮惠宜攝）

歐都納董事長程鯤親自穿著歐愛循環概念服走秀，象徵歐都納長年愛護環境的心，創造讓消費者安心、安全、環保、舒適戶外生活的企業使命。（馮惠宜攝）

原來衣物回收這麼難！戶外用品龍頭歐都納耗時兩年與國內上中下游供應鏈廠商攜手合作首創「零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」，並發表全台第一件可全回收、循環、再利用的循環衣；歐都納董事長程鯤指，過去僅有1％的舊衣能回收再製成新衣，99％以廢棄、焚化處理，造成環境二次汙染。

不讓舊衣變空汙 全台第一件零拋棄循環衣上市

歐都納今18日舉辦「衣起淨零、時尚循環」啟動記者會，當日邀請環保署環境督察總隊長李健育、台中市環保局主祕江明山、南亞塑膠執行副總施宗岳、大豐環保科董事長林盟洲、財團法人紡織產業綜合研究所所長李貴琪等貴賓共同出席，為耗時多年磨合終於整合完成的「全台首創『零拋棄』MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」揭開序幕，上中下游供應鏈廠商攜手合作，讓衣物再次重生打造綠色循環。

程鯤說，根據BBC報導全球每年製造約9200萬噸的紡織廢棄物，僅有12％可被回收再利用；其中僅有1％的舊衣能回收再製成新衣，大多數以廢棄、焚化處理，對環境再次造成汙染；歐都納推動「歐淨行動-衣起淨零」計畫，發現舊衣回收除變成二手衣外，要回收再製成新衣，面臨拉鏈、鈕扣、印刷等異材質要先分類，再分別處理，造成很多企業相做織品回收再造卻很困難，但現在不做，未來更困難。

歐都納也整合上下游產業，結合上游紡織紗線原料大廠南亞塑膠合作，催生出歐都納第一件可全回收、循環、再利用的「ALL LOVE歐愛循環衣」，其原料採80％回收寶特瓶及20％二手衣、餘布回收再製成織物回收絲，最大特色為織標、布標、拉鏈、鈕扣、車縫線以及印刷油墨，全部整合為單一材質，未來不須分檢、分類，整件衣服可回收循環再製。

這件循環衣經由德國萊茵產品碳足跡公證，從源頭紗線減碳量最大可達72％，與一般的聚酯纖維T恤相較，一件循環衣相當於減少7.6棵樹1天的CO2吸碳量。