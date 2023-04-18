根據彭博社查訪，在詢問過40位專業投資人有關台積電現階段操作模式，只有1位不建議，其餘全都是買進。同時，這次幾乎百分之百都贊同買入的評等比例，也是過去20年以來最高的。

台積電即將公布的最新季報，基本上沒有什麼人是看好的。不過，樂觀者表示，已經把台積電手邊尚未消化的訂單以及需求疲弱等，最差的幾個影響都計入考慮。

台積電ADR的價格從今年迄今，大概已經上漲19%。若使用盈餘乘數（earnings multiples）方法來計算股價，台積電目前股票價格跟自己5年均價來比，要便宜不少。

投資集團安本（abrdn）認為，半導體底部應已不遠，結構性成長時間愈長，愈可保持動力，事實上，在人工智慧AI的應用程式成長之下，運算能力的需求也愈高。在這種情況下，即使台積電今年到現在股價已漲約19%，對掛牌有段時間的台積電來說，股價也不能說漲得太多。

美國金融公司SIG於當地時間17日時，將台積電的評等從中性上修至正向看待。在今年首季晶圓出貨大減以及營收大幅滑落下，今年下半年之後，可以看到新產品增加，營收也可望溫和向上。

SIG預估，從第3季開始，季報中的每股盈餘復甦的情況將比營收更快。到了2024年，成長動力可望回歸。無獨有偶，摩根大通也認為，台積電今年產業前景還是居於下行趨勢，預估中短期之內的2024年會出現反彈潛力。

專業投資機構中，Allianz Global Investors預估晶片第2季銷售將觸底，Pictet Asset Management也臆測今年上半年獲利恐怕會來到底部區。台積電本益比目前在13倍左右，比5年平均的21倍要小很多。

台積電在先進晶片的代工技術，可說無人能出其右。彭博社指出，但中國大陸與台灣之間的地緣政治緊張，從股神巴菲特在去年第4季，大舉拋售手中高達86%持股，就可見一斑。

瑞士老牌財富管理業者Union Bancaire Privee認為，台積電之前宣布過3月銷售業績很弱之後，擔憂20日台積電可能會下修財測目標。彭博社預估，台積電上季營收將年減7.9%，但外界認為底部已到。

不過，大多數投資人與分析師還是樂觀認為，需求反彈可望成為台積電股價催化劑。Union Bancaire Privee表示，長遠來看，高結構性需求可支持台積電成長，這一點是無庸置疑的。